Критик поделился впечатлениями от ремейка «Готики»

В рамках проведения выставки gamescom 2023 разработчики ремейка «Готики» дали опробовать игру журналисту немецкого издания TRG. Собрали для вас самое главное из превью.

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Сперва рецензент отметил, что его не устроили яркий свет и общая атмосфера игры — авторы ремейка сообщили, что уже знают о проблеме и к релизу постараются сделать тон более мрачным. Также он впечатлился, насколько разработчики расширили мир игры.

Критик заявил, что в целом создатели ремейка пытаются во всём быть верными оригиналу: это касается как дизайна диалогов, так и боевой системы. К последней, кстати, у журналиста возникло несколько претензий. По его словам, команде стоит больше поработать над системой уклонений и блоков.

По мнению рецензента, ремейк «Готики» должен оправдать желания как фанатов серии, так и понравиться новым игрокам.

Оригинальная Gothic вышла в марте 2001 года, а в 2019-м THQ Nordic выпустила демоверсию ремейка игры. У проекта пока нет точной даты выхода — аналитики считают, что релиза стоит ждать не раньше 2024 года.

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