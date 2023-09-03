Худшие карты в истории Call of Duty

Серия Call of Duty подарила поклонникам много запоминающихся многопользовательских карт… Правда, далеко не все из них оставили после себя приятные воспоминания. Портал dotesports.com собрал список худших карт в истории Call of Duty.

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USS Texas

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USS Texas из WW2 способна вызывать две прямо противоположные эмоции: одни игроки обожают эту карту, другие — от всей души ненавидят. Огромный простор для прострелов и высокая видимость означают, что обходить противника по флангам почти невозможно. Снайперам вообще остается только торчать по краям карты и стрелять по игрокам издали. Кроме того, прямо по центру USS Texas — невероятно загруженный, запутанный пятачок, где не протолкнуться.

Activision

Downturn

Оригинальная Modern Warfare 3 пополнила библиотеку карт отличными локациями, однако Downturn — не одна из них. Да, сеттинг разрушенного Нью-Йорка смотрится интересно, но у карты совершенно нет чувства потока и ритма. Посередине Downturn находится зияющая дыра, окруженная зданиями и машинами, где прячутся игроки. Набивать серии убийств на этой карте крайне тяжело из-за того, что плотность противников на квадратный метр чрезвычайно высока — как и вероятность попасть в западню.

Activision

Bloc

Первая Modern Warfare для многих стала первой в серии, поэтому карты из этой части нередко занимают особое место в сердце поклонников франшизы. Несмотря на это, Bloc тяжело назвать образцом хорошего левелдизайна. Центральный двор окружен двухэтажными зданиями, где почти всегда прячутся противники: игрокам, которые осмелятся пересечь двор бегом, можно лишь пожелать удачи. Рыскать по Bloc в поисках целей — все равно что искать иголку в стоге сена.

Activision

Red Star

Red Star из Vanguard стала жертвой тренда на «снежные» уровни: красивые в теории, но крайне раздражающие на практике. Мало того, что из-за снега противников трудно разглядеть, так еще и по размерам Red Star — как три стандартные многопользовательские карты, сплющенные вместе. Если играть на ней в режиме 6 на 6, то порой искать соперников приходится целую вечность.

Activision

Wasteland

Одна из самых ненавистных карт в Modern Warfare 2. По совместительству, именно на ней многие игроки впервые смогли набить ядерную бомбу — и для этого есть весомая причина. Суть Wasteland полностью соответствует названию: это огромная пустошь с минимумом укрытий, где почти невозможно понять, откуда стреляет противник.

Activision

Derail

Из-за того, что в Modern Warfare 2 было больше хороших карт, чем плохих, многие поклонники серии забывают, что среди них есть и откровенно неудачные. Wasteland отчасти заслужила прощение фанатов из-за уникального дизайна, но то же самое нельзя сказать про Derail. Еще одна огромная, заснеженная карта, которая ощущается одновременно и слишком большой, и слишком тесной.

Activision

Stonehaven

Stonehaven пользуется печальной репутацией среди тех, кто застал времена Ghosts. На момент релиза игры эта карта была самой большой за всю историю серии, что совсем не делало матчи лучше. Перебежка из одного конца локации в другой по ощущениям занимает неделю, да и то, если вам повезет, и вы не попадете в прицел случайного снайпера на вражеской базе.