Вырезанный из Baldur's Gate 3 контент не убирали в последнюю минуту

Геймдиректор Baldur’s Gate III Свен Винке снова прокомментировал вопрос вырезанного из игры контента, пояснив дополнительные детали.

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Он отметил, что данные, которые пользователи раскрыли путем датамайнинга, могут вводить в заблуждение. По его словам, слухи о вырезанном в последнюю минуту перед релизом контенте просто не соответствуют реальности.

Решения об удалении контента в играх подобного масштаба принимают задолго до выхода проекта, поскольку нужно учитывать множество факторов. Авторы не могут внезапно передумать и вырезать тот или иной момент «за две недели» до релиза, чтобы подвинуть дату выхода на более ранний срок.

Под вырезанными материалами подразумевают эпилоги и некоторые сокращения внутри стен Врат Балдура. В частности, в последнем случае речь идет о Верхнем Городе, где было больше контента.

Изначально авторы создали весьма большую городскую локацию, где присутствовало много разных активностей. Но разработчики опасались, что у игроков возникнет перенасыщение контентом, поскольку перед посещением Врат те и так уже проводили в проекте свыше сотни часов.

Создатели боялись и того, что подобное перенасыщение может вызвать у некоторых пользователей скуку — из-за чрезвычайно большого объема контента.

Но при этом все сокращения в городе были довольно небольшими. Larian не вырезала крупные части игры, как сообщали некоторые слухи.

Винке отметил, что воспринимает претензии по поводу вырезанных элементов в качестве своеобразного комплимента — ведь если пользователи хотят увидеть больше контента, то игра наверняка им понравилась.