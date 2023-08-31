Тодд Говард написал письмо Bethesda и игрокам в честь выхода Starfield
Издание Windows Central сообщило, что в честь выхода Starfield глава Bethesda Game Studios Тодд Говард написал письмо, которое посвятил компании и геймерам. В нём он вспомнил времена разработки Fallout 4 и отметил, что уже тогда мечтал создать нечто в духе Starfield.
По словам Говарда, у него невероятное чувство от того, что результат такого долгого и упорного труда наконец-то выйдет на свет. Тодд очень сильно верит в Starfield и надеется, что геймеры оценят игру.
Невероятно быть здесь в тот момент, когда Starfield наконец-то запускается. Игра существует только потому, что все остальные тоже верили в неё. В ZeniMax все поддерживали нас десятилетиями. Особая благодарность нашим издательским командам, которые стремились создать не просто ещё один релиз, но нечто такое, что захватило бы умы и вдохновило бы геймеров во всем мире. Также выражаю огромную благодарность всем в семействе Xbox и Bethesda. Ваши энтузиазм и поддержка очень много значили для нас. Создание этой игры было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере.
Starfield выйдет в раннем доступе уже сегодня, 31 августа, а 6 числа игра станет доступна полностью. Релиз состоится на ПК и Xbox Series. Со старта она будет и в Game Pass.