Тодд Говард написал письмо Bethesda и игрокам в честь выхода Starfield

Невероятно быть здесь в тот момент, когда Starfield наконец-то запускается. Игра существует только потому, что все остальные тоже верили в неё. В ZeniMax все поддерживали нас десятилетиями. Особая благодарность нашим издательским командам, которые стремились создать не просто ещё один релиз, но нечто такое, что захватило бы умы и вдохновило бы геймеров во всем мире. Также выражаю огромную благодарность всем в семействе Xbox и Bethesda. Ваши энтузиазм и поддержка очень много значили для нас. Создание этой игры было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере.