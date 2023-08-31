В Dota 2 вышло большое летнее обновление

Разработчики Dota 2 представили Летнее обновление клиента — большой патч, который не повлиял на геймплейные механики, но добавил в игру несколько новых функций за пределами матчей.

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Среди прочего, Valve улучшила арсенал косметических предметов. Теперь игрок сможет «примерить» на героя даже те предметы, которых у него нет. Также был переработан раздел общих предметов.

Также в Dota 2 была добавлена новая сокровищница Collector's Cache 2023. Туда попали 16 новых наборов косметических предметов для разных персонажей. Цена одного сундука составляет 250 рублей.

VALVE

VALVE

Авторы игры также переработали систему отслеживания поведения игроков. Теперь, если вы похвалите игрока, это повысит вероятность снова сыграть с ним в одной команде в дальнейшем. Было также обновлено окно жалоб на поведение союзников — некоторые могут быть наказаны в режиме реального времени.