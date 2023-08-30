тало известно, когда появится первый русский перевод Starfield от фанатов

Недавно пользователь форума Zone of Games под ником 0wn3df1x, знакомый с индустрией локализаций, оценил примерную стоимость перевода Starfield на русский язык — получилось около 20 млн рублей. По его словам, это «самая крупная по объёму текста западная игра в ААА-жанре».

Многие фанаты расстроились в связи с данным фактом, ведь сами разработчики из Bethesda не перевели в игре даже текст. Однако буквально час назад другой пользователь форума под ником Haoose заявил, что выпустит локализацию интерфейса вместе с релизом Starfield в раннем доступе, а машинный перевод субтитров может выйти уже до конца сентября.