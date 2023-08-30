Группа Imagine Dragons выпустила песню по мотивам игры Starfield
Популярная американская музыкальная группа Imagine Dragons выпустила новый трек — Children of the Sky. Композиция приурочена к выходу Starfield — новой большой ролевой игры от авторов «Скайрима» и Fallout 4.
Новая песня Imagine Dragons посвящена космосу и его освоению человеком. На протяжении трёх минут авторы показывают эпичные пейзажи из будущей игры Bethesda, сообщая, что все люди — дети небес.
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.
Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября. О том, как именно оказаться в числе первых, мы рассказывали в отдельном материале.
Чемпионат.com: главные новости