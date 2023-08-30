Коды для RAID: Shadow Legends: август 2023
RAID: Shadow Legends — крайне популярная мобильная игра, и, разумеется, она поддерживает систему подарочных кодов. Чтобы вы не искали коды на сомнительных ресурсах, мы собрали список актуальных на август 2023 года.
Как активировать коды в RAID: Shadow Legends
- Откройте игру.
- Нажмите на меню в левой части экрана.
- Перейдите в меню промокодов.
- Скопируйте промокод и вставьте его в строку на экране.
- Подтвердите активацию. Награды за код должны сразу прийти на игровую почту.
Коды для RAID: Shadow Legends
- UDKBDAY
- SUBSCRIBEMIDGAME
- GETRAIDY
- GETUDK
- VLDLXRAID
- MarSESP
- Caribberaid
- Besthero
- drxraid
- Raid22ya2
- Mordecai
- SUPERPOWERS (только для новых игроков)
- READY4RAID (только для новых игроков)
- LADYQUN (только для новых игроков)
- POWERSTARTER (только для новых игроков)
- LUCKYRAID (только для новых игроков)
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