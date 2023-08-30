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Коды для RAID: Shadow Legends: август 2023

RAID: Shadow Legends — крайне популярная мобильная игра, и, разумеется, она поддерживает систему подарочных кодов. Чтобы вы не искали коды на сомнительных ресурсах, мы собрали список актуальных на август 2023 года.

Коды для RAID: Shadow Legends: август 2023
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Как активировать коды в RAID: Shadow Legends

  • Откройте игру.
  • Нажмите на меню в левой части экрана.
  • Перейдите в меню промокодов.
  • Скопируйте промокод и вставьте его в строку на экране.
  • Подтвердите активацию. Награды за код должны сразу прийти на игровую почту.

Коды для RAID: Shadow Legends

  • UDKBDAY
  • SUBSCRIBEMIDGAME
  • GETRAIDY
  • GETUDK
  • VLDLXRAID
  • MarSESP
  • Caribberaid
  • Besthero
  • drxraid
  • Raid22ya2
  • Mordecai
  • SUPERPOWERS (только для новых игроков)
  • READY4RAID (только для новых игроков)
  • LADYQUN (только для новых игроков)
  • POWERSTARTER (только для новых игроков)
  • LUCKYRAID (только для новых игроков)
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