Второй патч для Baldur's Gate 3 исправит «глупый баг» со множеством реплик Минтары

Глава студии Larian Свен Винке раскрыл новые подробности второго большого патча для Baldur's Gate 3. Разработчик заявил, что обновление исправит «глупую ошибку» с дроу Минтарой, которая может стать одним из компаньонов главного героя.

© Чемпионат.com

После релиза RPG в начале августа многие геймеры остались разочарованы тем, что у девушки куда меньше реплик, чем у остальных героев ролевого проекта. Оказалось, что всё дело в баге, который заблокировал около 1500 реплик героини. При этом Винке не рассказал, входят ли в это число романтические диалоги.

Разработчик также не исключает, что добавят для Минтары новый контент, если того захотят игроки. А пока авторы будут следить за реакцией пользователей на новые реплики героини.