Diablo 4 получила первую скидку на ПК

В конце августа в Battle.net стартовала большая распродажа — скидку получила даже Diablo 4, вышедшая в начале июня. Четвёртую часть культовой серии можно приобрести на 20-25% дешевле в зависимости от издания. В российском лаунчере игра официально недоступна, поэтому приобрести экшен можно только с помощью аккаунтов других стран.

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Стандартное издание — 54,59 евро или 25739 тенге в Казахстане (скидка 22%)

— 54,59 евро или 25739 тенге в Казахстане (скидка 22%) Издание Deluxe — 71,99 евро или 33999 тенге в Казахстане (скидка 20%)

— 71,99 евро или 33999 тенге в Казахстане (скидка 20%) Издание Ultimate — 74,99 евро или 35399 тенге в Казахстане (скидка 25%)

Интересно, что обычно Blizzard не делает таких больших скидок на свои игры спустя месяцы после релиза. Например, первая акция для Warcraft 3: Reforged появилась спустя три года после релиза.