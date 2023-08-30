Прошедшей ночью в Steam стартовала предзагрузка Starfield. На ПК загрузить игру можно было ещё с 17 числа, но только через Microsoft Store, а теперь предзагрузка доступна на площадке Valve.

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Общий размер игры через Steam составляет 116 ГБ. Для сравнения: на Xbox тайтл весит 126 ГБ, а ПК-версия через Microsoft Store — 139 ГБ.

Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которая перенесёт игроков на космические просторы. Геймеры смогут исследовать множество планет, выполнять задания и устраивать космические бои.