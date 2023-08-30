Свежий ролик мрачного экшена Lords of the Fallen посвятили магии

Портал IGN поделился свежим роликом мрачного ролевого экшена Lords of the Fallen (2023), который посвятили разбору трёх школ магии: Рогар (Rhogar), Радиант (Radiant) и Умбрал (Umbral).

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Каждая школа магии имеет уникальный катализатор и связана с одним из трёх богов, которые играют ключевую роль в сюжете. Заклинания школы Рогар сосредоточены на пиромантии и взрывном уроне; заклинания школы Радиант — на исцелении и уроне молниями; школа Умбрал — на тёмной силе и уроне с помощью бомбы с таймером. Но это лишь малая часть заклинаний.

Hexworks постаралась сделать магию достаточно сильной, но при этом сбалансированной. Так, к примеру, игроки столкнутся с врагами, у которых будет естественная устойчивость к той или иной стихии.

Кроме трёх главных школ, в Lords of the Fallen есть и второстепенные типы магии вроде холода, яда и так далее. Эти силы привязаны к специальным предметам, которые можно бросать в противников или применять к своему оружию.

Персонаж сможет обучаться магии, находя новые заклинания по всему миру, а также иногда подбирая их с трупов определённых врагов.