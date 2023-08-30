В слитом трейлере портативного устройства Lenovo показали игры из Game Pass
В сеть утёк трейлер нового портативного игрового устройства Lenovo Legion Go, которое должно стать конкурентом Steam Deck и Asus Rog Ally.
Довольно видное место в ролике заняли различные игры из Game Pass вроде Hi-Fi Rush, Starfield, Halo Infinite и других. Такой маркетинговый ход не удивляет, так как, напомним, что покупатели Legion Go получат 3-месячную подписку Xbox Game Pass Ultimate.
Ожидается, что Lenovo Legion Go поступит в продажу в октябре и будет стоит 799 долларов, а анонс состоится 1 сентября.