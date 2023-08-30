Появилось много новых подробностей об Assassins Creed Mirage
В свежем номере Game Informer вышел большой материал по Assassin’s Creed Mirage, который включает в себя обложку с главным героем Басимом и много любопытных подробностей о самой игре. Собрали ниже самое главное.
- Историю Басима, популярного персонажа Assassin’s Creed Valhalla , собирались завершить в DLC, но концепт в итоге стал более крупным проектом — дополнение превратилось в самостоятельную игру через неделю после начала работы.
- В Assassin’s Creed Mirage используется знакомый движок Anvil, но при этом Басим ощущается более быстрым и проворным по сравнению с Эйвором из Valhalla.
- На крышах, игрок будет чувствовать полную свободу перемещения, так как их задумали главной игровой площадкой.
- В арсенале Басима кинжалы, меч, метательные ножи, дымовые бомбы, которые можно начинять разными составами, а орёл, который будет помогать осматривать местность. Герой также может парировать во время сражения.
- Разработчики делают большой упор на вариативность прохождения. Даже преследуя свою цель, Басим может выбирать: будет ли он идти по земле, скрываясь за каждым углом, или бежать по крышам.
- У Басима есть способность Assassin Focus, которая помогает справиться с большим количеством врагов.
- Кстати, противники больше не атакуют по одиночке.
- В материале упоминается быстрая скорость героя во время боя, которая не всегда воспринимается Анимусом и может создавать ощущение лагов.
- Первая миссия, которую проходил журналист Game Informer, заключалась в поиске и перемещении лодки с вражеской территории.
- Вторая миссия разворачивалась в середине игры и позволила углубиться в прокачку умений и экипировки (например, разблокировка кинжалов с ядом), а также смену внешнего вида героя.
- В третьей миссии Басим уже был достаточно прокачан: благодаря кинжалам с уроном коррозией тела врагов исчезали, способность Assassin Focus помогала убивать сразу пять врагов, а с помощью дымовых бомб можно сразу вернуть себе анонимность.
Assassinʼs Creed Mirage выходит 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.