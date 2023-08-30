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Появилось много новых подробностей об Assassins Creed Mirage

В свежем номере Game Informer вышел большой материал по Assassin’s Creed Mirage, который включает в себя обложку с главным героем Басимом и много любопытных подробностей о самой игре. Собрали ниже самое главное.

Появилось много новых подробностей об Assassins Creed Mirage
© Скриншот
  • Историю Басима, популярного персонажа Assassin’s Creed Valhalla , собирались завершить в DLC, но концепт в итоге стал более крупным проектом — дополнение превратилось в самостоятельную игру через неделю после начала работы.
  • В Assassin’s Creed Mirage используется знакомый движок Anvil, но при этом Басим ощущается более быстрым и проворным по сравнению с Эйвором из Valhalla.
  • На крышах, игрок будет чувствовать полную свободу перемещения, так как их задумали главной игровой площадкой.
  • В арсенале Басима кинжалы, меч, метательные ножи, дымовые бомбы, которые можно начинять разными составами, а орёл, который будет помогать осматривать местность. Герой также может парировать во время сражения.
  • Разработчики делают большой упор на вариативность прохождения. Даже преследуя свою цель, Басим может выбирать: будет ли он идти по земле, скрываясь за каждым углом, или бежать по крышам.
  • У Басима есть способность Assassin Focus, которая помогает справиться с большим количеством врагов.
  • Кстати, противники больше не атакуют по одиночке.
  • В материале упоминается быстрая скорость героя во время боя, которая не всегда воспринимается Анимусом и может создавать ощущение лагов.
  • Первая миссия, которую проходил журналист Game Informer, заключалась в поиске и перемещении лодки с вражеской территории.
  • Вторая миссия разворачивалась в середине игры и позволила углубиться в прокачку умений и экипировки (например, разблокировка кинжалов с ядом), а также смену внешнего вида героя.
  • В третьей миссии Басим уже был достаточно прокачан: благодаря кинжалам с уроном коррозией тела врагов исчезали, способность Assassin Focus помогала убивать сразу пять врагов, а с помощью дымовых бомб можно сразу вернуть себе анонимность.

Assassinʼs Creed Mirage выходит 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.