Утечки по Starfield продолжаются — появилось еще почти 30 минут геймплея

Утечки по Starfield продолжаются — появилось ещё почти 30 минут геймплея
За последние дни в сети появилось огромное количество информации по Starfield. Так как игру раздали журналистам и блогерам, случилось много утечек: пользователи делятся какими-то деталями, выкладывают ролики.
На YouTube-канале Sergei появилось ещё почти 30 минут геймплея Starfield. В роликах можно увидеть исследование, перестрелки, диалоги с персонажами, полёты и многое другое.
Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Bethesda и Sergei.
Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Bethesda и Sergei.
Видео доступно на YouTube-канале Sergei. Права на видео принадлежат Bethesda и Sergei.
До релиза Starfield осталось совсем немного. Уже 1 сентября доступ к игре получат владельцы премиального издания, а 6-го состоится полноценный релиз на ПК и Xbox Series.