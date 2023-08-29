Дэйв Батиста снялся в новом ролике Mortal Kombat 1

Американский актер, в прошлом рестлер и культурист, Дэйв Батиста снялся в очередном ролике Mortal Kombat 1.

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Артист, известный по роли Дракса Разрушителя в киновселенной Marvel, на видео активно призывает всех поучаствовать в "Смертельной битве".

Релиз новой части файтинга запланирован на 19 сентября.