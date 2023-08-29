Дэйв Батиста снялся в новом ролике Mortal Kombat 1
Американский актер, в прошлом рестлер и культурист, Дэйв Батиста снялся в очередном ролике Mortal Kombat 1.
Артист, известный по роли Дракса Разрушителя в киновселенной Marvel, на видео активно призывает всех поучаствовать в "Смертельной битве".
Релиз новой части файтинга запланирован на 19 сентября.
Стоит отметить, что издатели игр все чаще используют знаменитостей в промо-кампаниях. Так, ранее в новом трейлере EA Sports FC 24 засветились известные футболисты Дэвид Бекхэм и Зинедин Зидан.