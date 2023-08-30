Sony работает над новым эмулятором PS2 для PlayStation 5

Компания Sony работает над новой версией эмулятора своей старой консоли PlayStation 2 для актуальной приставки PlayStation 5. Об этом в ходе последнего видео рассказал блогер Mystic.

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По словам инсайдера, Sony может выпускать порты отдельных игр и раздавать их, к примеру, по подписке PS Plus Deluxe.

Сейчас эмулятор PS2 для консоли Sony последнего поколения работает с большим количеством проблем. Программа неудобна как для пользователей, так и для разработчиков, желающих обновить свою игру для PlayStation 5.