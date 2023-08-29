Сборная Украины снялась чемпионата мира по Dota 2 после отмены санкций в отношении России

Национальная сборная Украины по Dota 2 отказалась продолжать выступление на чемпионате мира по киберспорту IESF.

© Чемпионат.com

Так коллектив отреагировал на решение международной федерации компьютерного спорта разрешить российским спортсменам выступать с национальной символикой, принятое делегатами IESF вчера.

Ситуацию прокомментировал саппорт сборной Иван Kidaro Бондарев.

После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России — уже нет желания участвовать в соревнованиях.

Вчера команда Украины по Dota 2 уступила Кыргызстану в первом матче плей-офф (0:2), после чего упала в нижнюю сетку и должна была играть против Индонезии — теперь коллективу засчитано техническое поражение.