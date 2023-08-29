Игроков Victoria 3 не впечатлило дополнение Dawn of Wonder

Для экономической стратегии Victoria 3 состоялся релиз платного дополнения Dawn of Wonder и обновления 1.4. Также авторы объявили, что 31 августа начнётся открытый бета-тест обновления 1.5.

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Дополнение Dawn of Wonder добавляет краски в визуальную составляющую игры. В набор входят настраиваемый суточный цикл, бумажная карта с солнечной и лунной темами, разнообразные костюмы, четыре новые достопримечательности и украшения для стола, видимые при отдалении карты.

Dawn of Wonder получило «смешанные» обзоры в Steam. Игроков не устроила цена за «несущественные» изменения и отсутствие важных исправлений в геймплее. По мнению части пользователей, все новинки должны присутствовать в стандартной версии.