Игроков Victoria 3 не впечатлило дополнение Dawn of Wonder
Для экономической стратегии Victoria 3 состоялся релиз платного дополнения Dawn of Wonder и обновления 1.4. Также авторы объявили, что 31 августа начнётся открытый бета-тест обновления 1.5.
Дополнение Dawn of Wonder добавляет краски в визуальную составляющую игры. В набор входят настраиваемый суточный цикл, бумажная карта с солнечной и лунной темами, разнообразные костюмы, четыре новые достопримечательности и украшения для стола, видимые при отдалении карты.
Dawn of Wonder получило «смешанные» обзоры в Steam. Игроков не устроила цена за «несущественные» изменения и отсутствие важных исправлений в геймплее. По мнению части пользователей, все новинки должны присутствовать в стандартной версии.
Основными особенностями обновления 1.4 называют изменения на карте, упрощение поиска персонажей, а также исправления ошибок и изменения в балансе. Ознакомиться с полным списком изменений можно в сообществе игры.