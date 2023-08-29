В шестой части Gears of War могут добавить открытый мир

Журналист Ник Бейкер в рамках подкаста XboxEra упомянул, что с «большой долей вероятности» в Gears of War 6 могут добавить открытый мир.

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Заодно он добавил, что игра сейчас находится на «на более позднем этапе разработки, чем многие думают». В детали, правда, он вдаваться не стал.

Появление открытого мира в новой части серии можно будет назвать развитием отдельных идей из Gears 5, где появились большие «полуоткрытые» локации с разными активностями.

Ранее формат открытого мира добавили и в другую популярную серию Microsoft — речь идет про Halo Infinite.