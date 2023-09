5 лучших стратегий для Android: во что поиграть на телефоне

Plague Inc.

The Banner Saga

Трилогия The Banner Saga — настоящий фэнтезийный эпос, который рассказывает историю о последних днях цивилизации. Мир, вдохновленный скандинавскими сказаниями, стоит на пороге катастрофы, и игроку предстоит возглавить караван воинов, который способен изменить судьбу всех народов. The Banner Saga хороша не только стратегическими механиками, но и отлично написанным сюжетом: ключевые решения в каждой части переходят в следующую и прямо влияют на развитие событий.

Bloons TD 6

Sid Meier’s Civilization VI

Into the Breach

Наконец, Into the Breach — тактика для поклонников жанра меха и компактных головоломок. Каждый бой против космических жуков-гигантов занимает не более пяти минут, но за это время игроку необходимо просчитать множество вариантов: Into the Breach не скрывает никакой информации. Из-за этого игру часто сравнивают с шахматами или судоку: простые механики, но невероятная глубина.