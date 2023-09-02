5 лучших стратегий для Android: во что поиграть на телефоне

Стратегии — весьма нишевый жанр, но это не мешает разработчикам ежегодно выпускать достойные проекты. На случай, если вас потянуло на что-то вдумчивое и неторопливое, мы подготовили подборку отличных стратегий для Android.

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Plague Inc.

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Единственная и неповторимая стратегия, посвященная глобальным пандемиям. Plague Inc. предлагает игроку разработать идеальную болезнь и заразить весь мир каким-нибудь жутким вирусом: от зомби-эпидемии до паразитических организмов и даже вампиризма. Со стороны игра выглядит довольно простой, но, на самом деле, механики достаточно глубоки, чтобы каждый новый забег не был похож на предыдущий.

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The Banner Saga

Трилогия The Banner Saga — настоящий фэнтезийный эпос, который рассказывает историю о последних днях цивилизации. Мир, вдохновленный скандинавскими сказаниями, стоит на пороге катастрофы, и игроку предстоит возглавить караван воинов, который способен изменить судьбу всех народов. The Banner Saga хороша не только стратегическими механиками, но и отлично написанным сюжетом: ключевые решения в каждой части переходят в следующую и прямо влияют на развитие событий.

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Bloons TD 6

Bloons TD 6 смотрится как смешная, нарочита детская игра про мартышек, которые защищаются от нашествия воздушных шариков… Но не дайте себя обмануть. На деле это поразительно продуманная, безжалостная, крайне реиграбельная стратегия: гайды по прохождению определенных уровней Bloons TD 6 иногда похожи на научные работы по экономике. И даже если не уходить в такие дебри, она все еще способна завлечь и бросить вызов самой разной аудитории.

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Sid Meier’s Civilization VI

Да, «Цивилизация» есть и на мобильных платформах — причем геймплей практически не отличается от компьютерной версии стратегии. Развитие собственной цивилизации от каменного века до современности неизменно затягивает, и не важно, сколько партий вы сыграли до этого. Каждый раз Sid Meier’s Civilization VI предлагает интересные решения и непростые дилеммы — как в одиночной игре, так и в многопользовательской.

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Into the Breach

Наконец, Into the Breach — тактика для поклонников жанра меха и компактных головоломок. Каждый бой против космических жуков-гигантов занимает не более пяти минут, но за это время игроку необходимо просчитать множество вариантов: Into the Breach не скрывает никакой информации. Из-за этого игру часто сравнивают с шахматами или судоку: простые механики, но невероятная глубина.