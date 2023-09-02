От FIFA Mobile до Call of Duty: мобильные игры, заработавшие миллиард

Каталог мобильных игр на всех возможных платформах ежедневно пополняется сотнями релизов, но лишь единицы из них действительно добиваются успеха. Еще меньший процент зарабатывает по-настоящему большие деньги. Портал pocketgamer.biz рассказал о семи проектах, перешедших порог миллиардной прибыли.

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FIFA Mobile

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FIFA — не только одна из крупнейших спортивных франшиз на планете, но и настоящий гигант гейминга. Она не раз предпринимала безуспешные попытки выйти на мобильный рынок, однако релиз FIFA Mobile стал настоящей сенсацией: игра быстро заработала статус мирового хита. Проект занимает специфическое место в портфолио Electronic Arts; когда издатель разделил свой бизнес на EA Entertainment и EA Sports, развитием FIFA Mobile продолжила заниматься именно первая.

EA

RAID: Shadow Legends

RAID: Shadow Legends — пожалуй, одна из самых известных мобильных игр своего рода, во многом благодаря крайне агрессивной (иногда назойливой) рекламе через игровых блогеров и инфлюенсеров. Хотя, справедливости ради, маркетинг действительно работает — игра вышла в 2018-м и уже через четыре года перешла порог миллиардной прибыли. Разработчиков RAID можно критиковать, но тяжело отрицать, что что-то они делают правильно.

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Lineage 2M

Мобильная версия культовой корейской MMORPG Lineage вышла еще в 2003 году, но до сих пор пользуется завидной популярностью. Оригинальная Lineage M добилась миллиардной прибыли всего в течение года после релиза, и Lineage 2M пошла по следам предшественницы. Кроме того, не так давно игра вышла на западном рынке — теперь разработчики надеются повторить успех домашнего релиза.

Play Store

Dragon Quest Walk

Dragon Quest — крайне популярная в Японии серия ролевых игр, и мобильное ответвление Walk всего за три месяца после релиза стало второй самой прибыльной мобильной игрой в мире. Да, на Западе об этом проекте мало кто слышал, т.к. он вышел эксклюзивно для Японии — однако успех Dragon Quest Walk принес издателю Square Enix немаленькие деньги в 2020-м.

Fire Emblem Heroes

Nintendo в первую очередь знают по франшизам Super Mario и Pokemon, но на мобильном рынке самым прибыльным проектом компании является Fire Emblem Heroes — спин-офф старой стратегической серии издателя. На игру приходится чуть больше 50% выручки Nintendo в сфере мобильных проектов: она заработала миллиард за пять лет после релиза в 2017-м.

Play Store

Genshin Impact

Наверное, Genshin Impact не нуждается в представлении. Проект HoYoverse захватил мобильный рынок и стал одним из примеров того, что на мобильных платформах могут выходить по-настоящему качественные игры. Genshin Impact завоевала множество наград и оказалась невероятно прибыльной: она заработала миллиард всего за семь месяцев после релиза. Два миллиарда — за первый год существования.

Play Store

Call of Duty: Mobile

Activision Blizzard в отчете перед инвесторами официально подтвердила, что Call of Duty: Mobile была загружена 500 млн раз и сгенерировала более $1 млрд прибыли. Она также побила рекорд по скорости загрузок: проект стал самой быстрой мобильной игрой, достигшей 100 млн загрузок.