Похоже, разработчики «Чудо-женщины» не ограничатся одной игрой во вселенной DC

Студия Monolith Productions трудится над игрой про Чудо-женщину. В Сети обратили внимание на вакансии команды. Судя по всему, студия займётся ещё как минимум одной игрой по вселенной DC и не ограничится тайтлом про Чудо-женщину.

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Упоминание этого нашли в вакансии исполнительного продюсера. Кандидат должен будет «контролировать разработку нескольких проектов». Официально известно лишь об игре про Чудо-женщину.