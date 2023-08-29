В Steam появится уютная игра о строительстве железных дорог Station to Station

Минималистичная и уютная игра о строительстве железнодорожных путей Station to Station появится в Steam 3 октября.

© Российская газета

Проект представило издательство Prismatika совместно с разработчиками из нидерландской студии Galaxy Grove. По задумке, пользователи должны будут на месте сухой пустыни и диких гор создать живописный мир, прокладывая железные дороги и создавая между ними станции, говорится на странице игры в Steam.

Так, вначале геймеры будут ограничены только несколькими постройками в сельской местности, однако вместе с разрастанием железнодорожной сети появится возможность расширять территорию.

Создатели Station to Station уверяют, что игра отличается спокойной и беззаботной атмосферой, а также красочной воксельной графикой, которая показана в геймплейном трейлере.

Отмечается, что проект получит поддержку русского языка.