На Украине оценили снятие с российских киберспортсменов нейтрального статуса

На Украине отреагировали на решение Международной федерации киберспорта (IESF) о снятии санкций с российских команд. Заявление Федерации киберспорта Украины (UESF) приводится в Telegram-канале организации.

«Несмотря на все протесты и попытки украинской федерации помешать, IESF удалось вернуть россиян на свои турниры и отменить запрет на использование флага», — говорится в сообщении.

В UESF заявили, что видят в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов съезда, а также подчеркнули, что обжалуют решение в суде и будут добиваться повторного голосования.

Ранее 28 августа стало известно, что российским спортсменам вернули право выступать под флагом страны и с гимном. Отмечалось, что за снятие с россиян нейтрального статуса проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.