В Steam стартовал Фестиваль стратегий со скидками на сотни игр
28 августа в Steam начался Фестиваль стратегий. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести игры в одноимённом жанре со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале стратегий в Steam
Age of Wonders 4 — 1280 рублей (- 20%)
Dune: Spice Wars — 840 рублей (- 20%)
Crusader Kings 3 — 1120 рублей (- 30%)
Hearts of Iron 4 — 390 рублей (- 70%)
Stellaris — 390 рублей (- 70%)
Victoria 3 — 1606 рублей (- 30%)
Wargame: Red Dragon — 469 рублей (- 75%)
Northgard — 330 рублей (- 70%)
Against the Storm — 649 рублей (- 35%)
Frostpunk — 220 рублей (- 80%)
Фестиваль стратегий продлится до 4 сентября. Ежедневно на главной странице распродажи можно получить бесплатный аватар для своего профиля Steam.