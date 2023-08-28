Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном РФ

В пресс-службе Федерации компьютерного спорта России рассказали, что Международная федерация киберспорта разрешила российским командам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщает ТАСС .

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», – сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что за отмену запрета на российские государственные символы выступили 32 делегата, 13 выступили против, и ещё 25 делегатов воздержались.