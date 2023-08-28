Пиковый онлайн Armored Core 6 в Steam обогнал Dark Souls 3

Как мы помним, на релизе Armored Core VI: Fires of Rubicon смогла единовременно собрать свыше 129 тысяч игроков в Steam. Однако на выходных игре удалось побить свой рекорд — на пике экшену про роботов-мехов удалось собрать свыше 156 тысяч человек в одно время.

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Среди игр FromSoftware это второй результат. В разы успешнее оказалась Elden Ring, чей пиковый онлайн превысил 953 тысячи человек. Зато новой Armored Core удалось обогнать Dark Souls 3 (почти 130 тысяч игроков) и Sekiro: Shadows Die Twice (свыше 125 тысяч).