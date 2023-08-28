Утекли параметры портативного ПК Lenovo Legion Go — экран в два раза лучше Steam Deck
Издание Windows Report ещё до официального анонса смогло заполучить пресс-релиз, посвящённый портативному игровому компьютеру Legion Go от Lenovo.
Устройство поступит в продажу уже 1 сентября, цена составит $ 799. Главным преимуществом относительно лидера на рынке Steam Deck станет экран диагональю 8,8 дюйма — разрешение (2560х1600) в два раза больше, частота 144 Гц против 60 Гц.
С другой стороны, пользователи предполагают, что это существенно скажется на автономной работе. Если Steam Deck может работать без зарядки до восьми часов, Legion Go покажет результат в несколько раз меньше.
Характеристики Legion Go
- Размер: 210х131х20 мм (без контроллеров) и 299х131х41 мм (с контроллерами)
- Вес: 640 г (без контроллеров) и 854 г (с контроллерами)
- Дисплей: сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей, 144 Гц, 97% DCI-P3, 500 нит
- Процессор: до AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA
- Оперативная память: 16 ГБ
- Внутренняя память: 256, 512 или 1024 ГБ
- ОС: Windows 11 Домашняя
- Аккумулятор: 49,2 Ватт/час, поддержка технологии быстрой зарядки на 65 Вт
Устройство также будет поддерживать очки дополненной реальности Lenovo Legion Glasses — они начнут продаваться в октябре за $ 499 и позволят проходить игры в AR-формате.