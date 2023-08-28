Утекли параметры портативного ПК Lenovo Legion Go

Издание Windows Report ещё до официального анонса смогло заполучить пресс-релиз, посвящённый портативному игровому компьютеру Legion Go от Lenovo.

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Устройство поступит в продажу уже 1 сентября, цена составит $ 799. Главным преимуществом относительно лидера на рынке Steam Deck станет экран диагональю 8,8 дюйма — разрешение (2560х1600) в два раза больше, частота 144 Гц против 60 Гц.

Windows Report

С другой стороны, пользователи предполагают, что это существенно скажется на автономной работе. Если Steam Deck может работать без зарядки до восьми часов, Legion Go покажет результат в несколько раз меньше.

Характеристики Legion Go

Размер: 210х131х20 мм (без контроллеров) и 299х131х41 мм (с контроллерами)

210х131х20 мм (без контроллеров) и 299х131х41 мм (с контроллерами) Вес: 640 г (без контроллеров) и 854 г (с контроллерами)

640 г (без контроллеров) и 854 г (с контроллерами) Дисплей: сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей, 144 Гц, 97% DCI-P3, 500 нит

сенсорный 8,8-дюймовый QHD+, 2560х1600 пикселей, 144 Гц, 97% DCI-P3, 500 нит Процессор: до AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA

до AMD Ryzen Z1 Extreme с графикой AMD RDNA Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Внутренняя память: 256, 512 или 1024 ГБ

256, 512 или 1024 ГБ ОС: Windows 11 Домашняя

Windows 11 Домашняя Аккумулятор: 49,2 Ватт/час, поддержка технологии быстрой зарядки на 65 Вт

Устройство также будет поддерживать очки дополненной реальности Lenovo Legion Glasses — они начнут продаваться в октябре за $ 499 и позволят проходить игры в AR-формате.