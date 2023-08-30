Лучшие запчасти в Armored Core VI: что стоит купить на свой мех

Armored Core VI предлагает впечатляющий простор для настройки собственного меха: робота можно собрать по отдельным частям, от рук и ног до оружия и заплечных гаджетов. Портал thegamer.com рассказал, какие вещи новичкам стоит купить в первую очередь.

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Плазменная винтовка Vvc-760PR

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Vvc-760PR — пожалуй, самое мощное оружие, доступное в 1 главе сюжета. Плазменная винтовка предлагает огневую мощь базуки без медленной перезарядки и других недостатков тяжелой ракетницы. Обычный режим огня отправляет в противников сгустки энергии, которые отлично пробивают щиты; заряженный огонь создает несколько плазменных взрывов, наносящих еще больше урона.

Расширение Assault Armor

Одно из самых полезных расширений в начале игры. Assault Armor создает энергетический взрыв, который отменяет вражеский огонь и генерирует волну, наносящую урон по площади. Иными словами, это вторая защитная опция помимо заплечного щита: от атак некоторых боссов довольно тяжело уходить при помощи одних ускорителей.

Чип Weight Control

Weight Control — апгрейд для операционной системы меха, который позволяет превышать максимальную нагрузку. Нюанс в том, что он также позволяет откреплять оружие прямо на поле боя, чтобы сбросить вес. Это эффективная опция для тяжелых сборок, потому что экстренный сброс пушек обеспечивает неплохой прирост скорости.

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Генератор DF-GN-06 MING-TANG

DF-GN-06 MING-TANG — превосходный генератор, который значительно повышает максимум энергии и обладает хорошей скоростью перезарядки. Часть лучшего оружия в Armored Core VI принадлежит к категории энергетического вооружения, и подобные гаджеты нуждаются в мощном генераторе, который не будет захлебываться под нагрузкой.

Ноги VP-424

Поставьте VP-424 на свой мех — и он будет похож на паука. Но, на самом деле, это не единственная причина потратить деньги на дорогой апгрейд. VP-424 также имеют большой запас прочности и хороший показатель стабильности. Кроме того, они выдерживают колоссальный вес, что позволит снарядить мех тяжелым оружием — возможно даже парным.

Винтовка MA-J-200 RANSETSU-RF

Надежный вариант для поклонников кинетического оружия. Неплохой урон, большой боезапас, возможность стрелять короткими очередями — RENSETSU-RF послужит вам верой и правдой на первых этапах прохождения. Помимо этого, она эффективно оглушает врагов за щитами, что сделает некоторые сражения проще.

Щит SI-24: SU-Q5