На официальном сайте «Звёздных войн» появился список всех эпох с фильмами и играми

Ранее анонсированное разделение вселенной «Звёздных войн» на эпохи было добавлено на официальный сайт Star Wars.

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Каждому периоду в истории соответствует краткое описание, а также список фильмов, сериалов и видеоигр по франшизе, посвящённых этой эпохе.

Помимо прочего, в списке оказалась Старая Республика, которая только недавно начала упоминаться в Star Wars, а также Новый орден джедаев — самая новая из эпох.

Список эпох «Звёздных войн» по порядку Рассвет джедаев ;

; Старая Республика ;

; Расцвет Республики (одноимённая серия книг и комиксов, мультсериал «Звездные войны: Приключения юных джедаев»);

(одноимённая серия книг и комиксов, мультсериал «Звездные войны: Приключения юных джедаев»); Падение джедаев («Скрытая угроза», сериал «Сказания о джедаях», «Атака клонов», мульфильм «Войны клонов», «Месть ситхов»;

(«Скрытая угроза», сериал «Сказания о джедаях», «Атака клонов», мульфильм «Войны клонов», «Месть ситхов»; Правление Империи (сериал «Бракованная партия», игра Star Wars Jedi: Fallen Order, «Хан Соло», сериал «Оби-Ван Кеноби», игра Star Wars Jedi: Survivor, сериал «Андор», мультсериал «Повстанцы», VR-игра Vader Immortal, «Изгой-один»);

(сериал «Бракованная партия», игра Star Wars Jedi: Fallen Order, «Хан Соло», сериал «Оби-Ван Кеноби», игра Star Wars Jedi: Survivor, сериал «Андор», мультсериал «Повстанцы», VR-игра Vader Immortal, «Изгой-один»); Эпоха восстания («Новая надежда», «Империя наносит ответный удар», «Возвращение джедая», игра Star Wars: Battlefront II, игра Star Wars: Squadrons);

(«Новая надежда», «Империя наносит ответный удар», «Возвращение джедая», игра Star Wars: Battlefront II, игра Star Wars: Squadrons); Новая Республика (сериалы «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», «Асока»);

(сериалы «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», «Асока»); Восстание Первого Ордена (мультсериал «Звёздные войны: Сопротивление», «Пробуждение силы», VR-игра Star Wars: Tales From The Galaxy's Edge, «Скайуокер. Восход»);

(мультсериал «Звёздные войны: Сопротивление», «Пробуждение силы», VR-игра Star Wars: Tales From The Galaxy's Edge, «Скайуокер. Восход»); Новый Орден Джедаев.