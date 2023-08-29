10 советов по Armored Core VI: что нужно знать новичкам

Armored Core VI для многих игроков станет первой игрой серии, но, к несчастью, игра совсем не торопится объяснять тонкости механик и кое-какие другие важные мелочи. Портал Kotaku собрал десять полезных советов новичкам, которые собираются начать свое путешествие по Рубикону.

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Сохраняйтесь перед выходом из игры

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Система автоматических сохранений в Armored Core VI работает немного странно. Игра сохраняет прогресс после завершения миссии, но не сохраняет его после того, как игрок поменяет компоненты своего меха. Единственный способ сохраниться вручную — это выйти в главное меню и выбрать соответствующую опцию.

Двигайтесь — не стойте на одном месте

Стрейф из стороны в сторону — самый эффективный способ избежать большинства вражеских атак. Кроме того, скоростное движение — единственный способ активировать ускорители, которые позволяют парить в воздухе. И это лучший способ передвигаться по полю боя.

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Стреляйте постоянно

Если не считать нескольких исключений, вроде специфических ракетных установок и орудий ближнего боя, вы можете одновременно стрелять из всего доступного оружия. Если вы не открываете огонь, как только оружие перезарядится, и противник попадет в радиус захвата цели, то теряете драгоценное время.

Оглушайте противников как можно чаще

Одна из новых механик Armored Core VI — система равновесия, которая работает примерно так же, как и аналогичная механика в Sekiro: Shadows Die Twice. Чем активнее вы наносите урон противнику, тем быстрее заполнится желтая шкала над его индикатором здоровья. Когда она заполнится целиком, цель ненадолго станет уязвимой и начнет получать критический урон от атак. Иногда шкала равновесия заполняется медленно, но, чаще всего, нужно всего лишь подобрать подходящее оружие: например, ракетницы или энергетические пушки.

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Захват цели не всегда полезен

Armored Core VI также позволяет игроку захватит противника в прицел, чтобы камера следовала за противником: опять же, механика прямиком из предыдущих игр FromSoftware. Она крайне полезна, т.к. сражения проходят на высоких скоростях, но важно понимать, что некоторое оружие работает более эффективно без прямого захвата цели. Кроме того, иногда захват желательно прерывать, чтобы спастись от атак по большой площади. В идеале игрок должен регулярно переключаться между обоими режимами камеры.

Противники имеют свои уязвимости

Некоторые боссы уязвимы для энергетического оружия, других гораздо проще оглушить кинетическим. Разгрузки многих врагов работают по тем же правилам, по которым игрок собирает собственного меха, поэтому вы вполне можете найти слабое место даже в самой надежной обороне. Не можете пройти какую-то битву? Вернитесь в ангар и поменяйте оружие — это наверняка поможет.

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Попробуйте разные ноги для меха

Ноги — самая важная часть вашего меха, которая серьезно влияет на тактику и стиль игры. Из-за этого мы рекомендуем открыть хотя бы по одному комплекту ног каждого типа, чтобы попробовать все и разобраться, какой вам нравится больше. Танковые гусеницы обладают крепкой броней и высоким пределом нагрузки, ноги на обратных шарнирах обеспечивают высокие прыжки, четвероногая база позволяет парить над полем боя с минимальными затратами энергии.

Подготовьте разнообразный арсенал

Armored Core VI не торопится заваливать игрока деньгами, поэтому на первых порах средств будет мало. Постарайтесь приобрести хотя бы одно кинетическое и одно энергетическое оружие для каждой руки и плечевого крепления. Оружие ближнего боя можно держать только в левой руке, поэтому можно отдать приоритет гаджетам для правой.

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Потратьтесь на хороший ускоритель и генератор

Почти каждая запчасть для меха предполагает свои преимущества и недостатки, но некоторые из них стоят гораздо дороже других — и взамен предлагают гораздо больше выгоды. Если вы видите в магазине дорогой ускоритель и генератор, можете быть уверены, что расходы того стоят: чем больше объем энергии, тем более мощное оружие вы сможете взять в бой.

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