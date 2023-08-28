Появились кадры неанонсированной ААА-игры от 1C Games о России в XIX веке

Сообщество «Кинопоиск Игры» опубликовало несколько кадров и эксклюзивное видео со съёмок нового ААА-проекта российской студии 1C Games Studios.

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По данным источника, планируется выпустить большой мультимедийный продукт «на стыке кино и видеоигры». История будет разворачиваться в альтернативной России в XIX века — возможно, казаки будут сражаться против пришельцев.

Видео доступно на YouTube-канале «Три богатыря». Права на видео принадлежат 1C Games Studios.

Другой информации пока нет, в «Кинопоиск Игры» обратились за комментариями в 1C Games Studios, но на момент публикации этого материала ответа не получили.

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