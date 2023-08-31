От Starfield до Mortal Kombat 1: самые громкие релизы сентября

Осень — традиционная пора самых горячих игровых релизов. Как правило, самые громкие премьеры отодвигаются к новогодним праздникам, но на этот раз много релизов состоится именно в сентябре. Рассказываем, во что стоит поиграть в следующем месяце.

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6 сентября — Starfield

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Практически в самом начале сентября состоится, пожалуй, главный релиз 2023 года — Starfield. Журналисты и инфлюенсеры уже играют в новую RPG Bethesda, и, если верить специалистам, на ПК игра идет без каких-либо критических багов или просадок оптимизации. Обладатели Game Pass Premium смогут начать игру на пять дней раньше — 1 сентября.

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19 сентября — Lies of P

До релиза также доберется долгожданный хардкорный экшен Lies of P: интерпретация сказки о Пиноккио в гораздо более мрачных тонах. По динамике игра напоминает одновременно Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice — разработчики почерпнули немало вдохновения в проектах FromSoftware. И, судя по демоверсии, сделали это весьма грамотно.

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19 сентября — Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 станет очередной перезагрузкой вселенной NetherRealm Studios, но на этот раз изменения будут не только косметические. Новая Mortal Kombat собирается значительно встряхнуть привычные боевые механики за счет системы Kameo: каждый боец сможет призывать на подмогу одного из легендарных персонажей серии. Помимо этого, разработчики обещают освежить старых бойцов и добавить пачку новых, не говоря уже о масштабной сюжетной кампании.

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21 сентября — Payday 3

Один из самых ожидаемых сиквелов этого года. Payday 3 вновь предложит игрокам примерить на себя роли грабителей: теперь квартет профессиональных воров в масках нацелился на Нью-Йорк. Новый движок, новые ограбления, оружие, ветки навыков и опции для кастомизации, плюс хорошо переработанная механика скрытного прохождения.

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26 сентября — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Помимо всего прочего, Cyberpunk 2077 в сентябре получит первое и единственное дополнение — Phantom Liberty. События новой истории развернутся где-то в середине сюжета оригинальной игры и добавят новый район города. Кроме того, в тот же день выйдет большое обновление, которое капитально изменит многие механики и добавит много нового: например, автомобильные сражения.

Steam

29 сентября — EA Sports FC 24

Начинается новая эпоха футбольных симуляторов: в конце сентября EA выпустит первую футбольную игру после потери официального бренда FIFA. Она выйдет под новым названием, но не потеряет лицензий на реальных игроков, клубы и лиги. Сам издатель называет EA Sports FC 24 «самой реалистичной футбольной игрой в истории».

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29 сентября — COCOON

Наконец, COCOON — новый проект от ведущего геймдизайнера культовых Limbo и Inside. Об игре пока известно немного, но, судя по скриншотам и роликам, публику ждет немного сюрреалистическое приключение в пространстве и времени, где храбрый жук путешествует по множеству маленьких миров.