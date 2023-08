Самые сложные достижения в Red Dead Redemption

Оригинальная Red Dead Redemption 2010 года теперь доступна на Nintendo Switch и PlayStation 4: теперь не только обладатели консолей Xbox могут без проблем поиграть в классику. А это значит, что охотники за достижениями вновь выходят на охоту. Портал thegamer.com рассказал о самых сложных ачивментах в Red Dead Redemption.

Heading South on a White Bronco

Как ни странно, это достижение встречается реже, чем приз за 100% прохождение игры. Для того, чтобы получить Heading South on a White Bronco, игрок должен скрыться от маршалов на Венгерской полукровной лошади — и это не так сложно, если распланировать действия заранее. Достаточно найти лошадь нужной породы, убить 20 офицеров закона и сохранить игру. Загружайте сохранение до тех пор, пока не появятся маршалы, после чего отделайтесь от погони и уезжайте на своей Венгерской полукровной.

Unnatural Selection

Unnatural Selection требует от игрока убить каждое животное в игре, что практически невозможно сделать без руководства. Даже если заранее знать, что и как делать, задача все равно не самая простая: зачастую животные просто не появляются там, где должны. При наличии подробного гайда это достижение не так раздражает, но все равно занимает много времени.

Mowing Them Down

Еще одно редкое достижение, которое открывается за 500 убийств из стационарного оружия. Проблема в том, что его тяжело выполнить в сюжетной кампании: стационарные пулеметы и пушки встречаются довольно редко. И даже там, где они есть, игрок даже близко не сможет набить 500 убийств. Mowing Them Down гораздо проще выполнить в многопользовательской игре или дополнении Undead Nightmare.

Spinning Plates

Есть одна крайне специфическая причина, по которой достижение Spinning Plates тяжело выбить. Если вы играете в цифровую копию Red Dead Redemption, то никаких проблем возникнуть не должно, т.к. сама по себе задача простая: игроку всего лишь нужно спасти все 23 территории. Трудности появятся, если вы пользуетесь диском на Xbox Series X. При игре в дополнение Undead Nightmare через физическое издание Game of the Year возникает баг, из-за которого модели зомби и NPC теряют головы. Причем это не чисто визуальная ошибка: по какой-то причине, из-за этого бага нельзя спасать территории и зачищать кладбища. Но хорошая новость в том, что он лечится перезагрузкой игры.

Redeemed

Самый простой, но в то же время самый нудный трофей в оригинальной Red Dead Redemption — приз за 100% прохождение. Если в GTA 4 выполнение похожего достижения было довольно скучным процессом, то в GTA 5 полное прохождение ощущалось гораздо бодрее… Но в Red Dead Redemption, к сожалению, оно просто отнимает время. Игроку предстоит убить определенное количество противников и животных, подобрать необходимое число растений и выполнить много других примитивных заданий. Единственная интересная вещь — это поиск спрятанных сокровищ.

Zed’s Dead, Baby

Аналогичное достижение за 100% прохождение Undead Nightmare. Оно далеко не такое тягомотное, как в оригинальной игре, однако на выполнение всех заданий так или иначе уйдет немало времени. К счастью, самих целей гораздо меньше — даже меньше, чем в дополнениях для GTA 4.

Slow on the Draw

Достаточно сложное достижение для многопользовательского режима: игроку нужно 10 раз помочь товарищу при штурме бандитского логова. Проблема в том, что, если вы не будете прицельно стрелять по ногам каждому противнику, то их будет слишком мало. Правда, игроки нашли весьма забавную лазейку: убийства лошадей тоже засчитываются.

How The West Was Won

Каждый, кто получил достижение за максимальный уровень в многопользовательской GTA 4, знает, что это долгая и скучнейшая задача. Она остается такой и в Red Dead Redemption, только в этот раз ускорить гринд никак не получится. Игрокам остается лишь постоянно зачищать логова ради стабильного притока очков опыта.

