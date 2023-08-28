В Warhammer 40,000: Space Marine 2 будут сетевые сражения

На сайте Warhammer 40,000: Space Marine 2 геймеры заметили упоминание режимов PvP и PvE. Судя по всему, в проекте будут сетевые сражения против других геймеров и с ботами.

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Упоминание сетевых режимов сначала появилось на сайте, а потом его оперативно удалили. Официально об этом ещё не говорили. Судя по всему, информацией поделятся на презентации компании Focus Entertainment 30 августа.

Space Marine 2 продолжит сюжет оригинального тайтла и расскажет о новых приключениях капитана Титуса. Геймплей обещать быть ураганным.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 переведут на русский язык. За создание сиквела Space Marine отвечает студия Saber Interactive. Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.