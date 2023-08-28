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Скорый релиз игры Starfield вызвал резкий рост продаж консоли Xbox Series X

В преддверии выхода Starfield, консоль Xbox Series X переживает настоящий бум популярности.

Скорый релиз Starfield вызвал резкий рост продаж консоли Xbox Series X
© Ferra.ru

По данным аналитика Андре Пичинини, продажи устройства на американском Amazon увеличились на поразительные 1056%.

Этот скачок продаж подтверждает важность качественного игрового контента для успеха игровых платформ. Starfield, научно-фантастическая игра с открытым миром, обещает стать одним из крупнейших релизов 2023 года.

Игра позиционируется как эпическое приключение с огромным, детализированным миром, что сделало её предварительный релиз настоящим событием в игровой индустрии.

Кроме того, главный маркетолог Xbox заявил, что Starfield — это только начало. В ближайшем будущем планируется выпуск ряда других крупных проектов для Xbox и ПК, что может помочь консоли Microsoft изменить текущую ситуацию и укрепить позиции на рынке.

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