Скорый релиз Starfield вызвал резкий рост продаж консоли Xbox Series X

В преддверии выхода Starfield, консоль Xbox Series X переживает настоящий бум популярности.

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По данным аналитика Андре Пичинини, продажи устройства на американском Amazon увеличились на поразительные 1056%.

Этот скачок продаж подтверждает важность качественного игрового контента для успеха игровых платформ. Starfield, научно-фантастическая игра с открытым миром, обещает стать одним из крупнейших релизов 2023 года.

Игра позиционируется как эпическое приключение с огромным, детализированным миром, что сделало её предварительный релиз настоящим событием в игровой индустрии.