Starfield удивила экспертов своей производительностью

Эксперты с YouTube-канала Digital Foundry поделились первыми впечатлениями от Starfield. Оказалось, релизная версия игры работает даже лучше, чем было показано в трейлере. Это редкость в последнее время, так как порой разработчики стараются над презентациями более тщательно, чем над самими проектами.

© Starfield

По словам Digital Foundry, они не нашли в Starfield проблем с плавностью изображения, которые были заметны в рекламных роликах. По крайней мере вступительная часть тайтла работает без нареканий.

Ранее другой блогер заявил, что за первые 15 часов он не встретил ни одного бага. Похоже, Bethesda учла свои прошлые релизы и серьезно взялась за оптимизацию.