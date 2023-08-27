Starfield удивила экспертов своей производительностью
Эксперты с YouTube-канала Digital Foundry поделились первыми впечатлениями от Starfield. Оказалось, релизная версия игры работает даже лучше, чем было показано в трейлере. Это редкость в последнее время, так как порой разработчики стараются над презентациями более тщательно, чем над самими проектами.
По словам Digital Foundry, они не нашли в Starfield проблем с плавностью изображения, которые были заметны в рекламных роликах. По крайней мере вступительная часть тайтла работает без нареканий.
Ранее другой блогер заявил, что за первые 15 часов он не встретил ни одного бага. Похоже, Bethesda учла свои прошлые релизы и серьезно взялась за оптимизацию.
Стала известна точная дата выхода Starfield вплоть до часовых поясов Первые обзоры на Starfield будут опубликованы 31 августа. Релиз игры состоится 6 сентября, однако владельцы Premium-издания смогут начать играть уже 1 сентября.