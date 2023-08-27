Раскрыты системные требования ремейка Persona 3 — игру будет защищать Denuvo
SEGA раскрыла на странице ремейка Persona 3 в Steam системные требования игры. В целом они получились весьма демократическими — для запуска хватит компьютера с процессором Intel Core i7-4790 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 650 Ti.
Также стало известно, что игру будет защищать антипиратская система Denuvo. Стоит отметить, что геймеры очень не любят эту систему, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.
Минимальные системные требования ремейка Persona 3
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
DirectX: 12
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 30 ГБ
Рекомендуемые системные требования ремейка Persona 3
Операционная система: Windows 10
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760
DirectX: 12
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 30 ГБ
Игра выйдет 2 февраля 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. С момента релиза тайтл попадёт в подписку Game Pass.