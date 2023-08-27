Раскрыты системные требования ремейка Persona 3 — игру будет защищать Denuvo

SEGA раскрыла на странице ремейка Persona 3 в Steam системные требования игры. В целом они получились весьма демократическими — для запуска хватит компьютера с процессором Intel Core i7-4790 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 650 Ti.

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Также стало известно, что игру будет защищать антипиратская система Denuvo. Стоит отметить, что геймеры очень не любят эту систему, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.

Минимальные системные требования ремейка Persona 3

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4790

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti

DirectX: 12

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 30 ГБ

Рекомендуемые системные требования ремейка Persona 3

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4790

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760

DirectX: 12

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 30 ГБ