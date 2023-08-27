Илона Маска освистали на турнире по игре Valorant

Миллиардер Илон Маск пришел на турнир по игре Valorant, и был освистан зрителями, которые требовали «вернуть Twitter». Об этом сообщает Dot Esports.

На VCT Champions 2023, первом крупном киберспортивном мероприятии по Valorant в США, присутствовало множество знаменитостей.

В частности, среди зрителей гранд-финала 26 августа был миллиардер Илон Маск. Как только оператор навел на него камеру, толпа зрителей принялась свистеть и улюлюкать. Миллиардер в это время просто следил за игрой вместе с сыном.

Когда начался следующий раунд игры, аудитория обратилась к Маску еще раз, припомнив его ребрендинг Twitter на X.

«Верните Twitter!» - скандировала толпа под звуки игры.

Valorant - многопользовательская компьютерная игра. Участвуют две команды по пять игроков, каждый из них играет в роли «агентов» с особенными способностями.