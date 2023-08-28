В этом году выставка gamescom стала самой просматриваемой в истории

Продюсер и ведущий gamescom 2023 Джефф Кили в социальных сетях поделился воодушевляющей статистикой мероприятия. По информации Кили, шоу в этом году собрало больше всего зрителей, чем когда-либо.

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Аудитория gamescom по сравнению с 2022 годом выросла на 66%. Физическую выставку в Кёльне посетили около 320 тысяч человек. В целом gamescom в этом году не была особо впечатляющей, однако всё равно собрала вокруг себя большую аудиторию.