Российская Virtus.pro вышла на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2

Российский коллектив Virtus.pro победил в региональной квалификации на The International 2023 для команд Восточной Европы и сыграет в финальной стадии главного турнира по Dota 2.

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В решающем матче пятёрка Артёма fng Баршака разгромила One Move, выиграв все три карты без каких-либо явных проблем.

«Мишки» выиграли все четыре матча (9–1 по картам) и подтвердили статус главного фаворита отборочных, уверенно преодолев квалификацию.

Напомним, ранее на The International 2023 через квалификацию прошли китайская Azure Ray, nouns из США и бразильская Keyd Stars.