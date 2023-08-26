Российская Virtus.pro вышла на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2
Российский коллектив Virtus.pro победил в региональной квалификации на The International 2023 для команд Восточной Европы и сыграет в финальной стадии главного турнира по Dota 2.
В решающем матче пятёрка Артёма fng Баршака разгромила One Move, выиграв все три карты без каких-либо явных проблем.
«Мишки» выиграли все четыре матча (9–1 по картам) и подтвердили статус главного фаворита отборочных, уверенно преодолев квалификацию.
Напомним, ранее на The International 2023 через квалификацию прошли китайская Azure Ray, nouns из США и бразильская Keyd Stars.
А уже завтра, 27 августа начнётся последний раунд отборочных, в котором за путёвки на «Инт» поборятся коллективы из Западной Европы и Юго-Восточной Азии.
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