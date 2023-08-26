Геймеры назвали лучшие бесплатные игры

«Создание бесплатных игр может быть очень сложным процессом. Ведь разработчики не получают дохода от продажи игры, поэтому им приходится искать другие способы заработка, например, через рекламу или микротранзакции», — прокомментировал исследование продюсер курса «Game Design» в XYZ School Аркадий Стогний.