Как завести овец в Stardew Valley: инструкция

На ферме в Stardew Valley можно разводить разных животных — в том числе и овец, которые приносят ценную шерсть. Рассказываем, как завести овец и эффективно добывать шерсть.

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Как завести овец в Stardew Valley

Игрок может завести овец на своей ферме только при наличии элитного хлева. Чтобы прокачать обычный хлев до элитного, отправляйтесь в столярную мастерскую и сначала купите апгрейд до большого хлева: он требует 12 000 золота, 450 дерева и 200 камня. Через два дня после этого в мастерской откроется элитный хлев — он стоит 25 000 золота, 550 дерева и 300 камня.

Когда вы построите элитный хлев, остается только купить самих овец: их можно найти на ранчо Марни. Одна овца стоит 8 000 золотых. Ягненок вырастет во взрослую овцу через четыре ночи, если вы кормить животное каждый день. Также у Марни сразу стоит купить ножницы, чтобы стричь овец и собирать шерсть: они приносят ресурс каждые три дня.

Как добывать шерсть каждый день

Игра предлагает несколько способов повысить скорость добычи шерсти: высокий показатель дружбы и профессия пастуха. Добившись 4 уровня дружбы с животным, вы сократите период отрастания новой шерсти на один день. Пастухи снижают необходимое время еще на один день. Если совместить оба бонуса, то вы будете получать шерсть ежедневно — ресурс обычного качества продается за 340 золота.

Стоит ли превращать шерсть в ткань

Для фермеров-овцеводов основным ресурсом будет овечья шерсть, которую можно обработать и превратить в ткань. Теоретически она приносит чуть больше прибыли, чем обычная шерсть, но это без учета шерсти высокого качества. Серебряная, золотая и иридиевая шерсть стоят на 25, 50 и 100% больше обычной. Создание ткани из шерсти высокого качества имеет шанс принести в два раза больше ресурсов.

Серебряная шерсть: 10% шанс получить х2 ткани.

Золотая шерсть: 25% шанс получить х2 ткани.

Иридиевая шерсть: 50% получить х2 ткани.