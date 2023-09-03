Как завести овец в Stardew Valley: инструкция
На ферме в Stardew Valley можно разводить разных животных — в том числе и овец, которые приносят ценную шерсть. Рассказываем, как завести овец и эффективно добывать шерсть.
Как завести овец в Stardew Valley
Игрок может завести овец на своей ферме только при наличии элитного хлева. Чтобы прокачать обычный хлев до элитного, отправляйтесь в столярную мастерскую и сначала купите апгрейд до большого хлева: он требует 12 000 золота, 450 дерева и 200 камня. Через два дня после этого в мастерской откроется элитный хлев — он стоит 25 000 золота, 550 дерева и 300 камня.
Когда вы построите элитный хлев, остается только купить самих овец: их можно найти на ранчо Марни. Одна овца стоит 8 000 золотых. Ягненок вырастет во взрослую овцу через четыре ночи, если вы кормить животное каждый день. Также у Марни сразу стоит купить ножницы, чтобы стричь овец и собирать шерсть: они приносят ресурс каждые три дня.
Как добывать шерсть каждый день
Игра предлагает несколько способов повысить скорость добычи шерсти: высокий показатель дружбы и профессия пастуха. Добившись 4 уровня дружбы с животным, вы сократите период отрастания новой шерсти на один день. Пастухи снижают необходимое время еще на один день. Если совместить оба бонуса, то вы будете получать шерсть ежедневно — ресурс обычного качества продается за 340 золота.
Стоит ли превращать шерсть в ткань
Для фермеров-овцеводов основным ресурсом будет овечья шерсть, которую можно обработать и превратить в ткань. Теоретически она приносит чуть больше прибыли, чем обычная шерсть, но это без учета шерсти высокого качества. Серебряная, золотая и иридиевая шерсть стоят на 25, 50 и 100% больше обычной. Создание ткани из шерсти высокого качества имеет шанс принести в два раза больше ресурсов.
- Серебряная шерсть: 10% шанс получить х2 ткани.
- Золотая шерсть: 25% шанс получить х2 ткани.
- Иридиевая шерсть: 50% получить х2 ткани.
Иными словами, прясть ткань из шерсти иридиевого качества вовсе не так выгодно, как может показаться. Если вы твердо намерены продавать ткань, то используйте для этого обычную или серебряную шерсть.