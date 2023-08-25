Смесь God of War и Life is Strange — главное из превью Banishers: Ghosts of New Eden

До релиза экшена Banishers: Ghosts of New Eden от авторов Life Is Strange и Vampyr остаётся несколько месяцев. Однако журналист издания IGN уже успел опробовать будущий тайтл и поделиться своими впечатлениями от увиденного.

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Обозреватель отметил, что игровой процесс напоминает последние две части God of War, только ко всему этому прикручена механика выборов из Life is Strange. Уровни в проекте линейные, однако достаточно обширны, чтобы заняться их исследованием.

Во время сражений главный герой может стрелять по врагам из мушкета, однако на перезарядку орудия уходит большое количество времени. Из-за этого геймеру придётся часто вступать с противниками в рукопашный бой. Боевая система позволяет использовать слабые/сильные атаки, делать уклонения и ставить блок.

Сюжет крутится вокруг двух влюблённых друг в друга охотников на призраков — Антее Дуарте и Рэде Макрайте. В один момент Антея погибает и становится духом, который может помогать протагонисту в схватках с неприятелями. Главный герой желает воскресить возлюбленную, однако на этом пути ему предстоит сделать ряд сложных выборов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Don’t Nod.