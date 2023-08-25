Авторы Genshin Impact показали эпичную катсцену из недавнего обновления

В этом месяце Genshin Impact получила крупное обновление с регионом Фонтейн и другими новинками, включая сюжетные задания. HoYoverse решила поделиться одной из эпичных катсцен, которую некоторые фанаты называют одним из лучших роликов обновления 4.0.

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Разработчики предупредили, что перед просмотром стоит опасаться спойлеров. Традиционно, видео описывается короткой, но многозначительной фразой, отсылающей к показанному.

Тихо льётся фонтан, пока вокруг бушует буря. Неизвестная машина берёт верх, но от далёкой бойни приближается одинокая фигура…