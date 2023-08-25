Авторы Genshin Impact показали эпичную катсцену из недавнего обновления
В этом месяце Genshin Impact получила крупное обновление с регионом Фонтейн и другими новинками, включая сюжетные задания. HoYoverse решила поделиться одной из эпичных катсцен, которую некоторые фанаты называют одним из лучших роликов обновления 4.0.
Разработчики предупредили, что перед просмотром стоит опасаться спойлеров. Традиционно, видео описывается короткой, но многозначительной фразой, отсылающей к показанному.
Тихо льётся фонтан, пока вокруг бушует буря. Неизвестная машина берёт верх, но от далёкой бойни приближается одинокая фигура…
Также разработчики напомнили о скором открытии онлайн-выставки игрового искусства «Путешествие в мир безграничных приключений Тейвата: Фонтейн». Она будет содержать концепт-арты персонажей, монстров и других элементов. В этом месяце она проходила в формате очного мероприятия.