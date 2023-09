Лучшие игры про любовь и отношения

It Takes Two

It Takes Two — представительница довольно редкой породы игр. Она не просто посвящена отношениям двух взрослых людей: сюжет рассказывает, что происходит, когда счастливые отношения начинают охладевать и теряют былую искру. Развод — крайне невеселый предмет разговора, но It Takes Two компенсирует тяжелые темы невероятно креативными идеями: уровни и механики в игре меняются с невероятной скоростью.