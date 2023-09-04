Лучшие игры про любовь и отношения

Романтические отношения — неотъемлемый атрибут практически каждого крупного фильма, однако в играх они встречаются чуть реже. Совсем редко, если говорить о хорошей романтике: искренней, чувственной и пробивающей на эмоции. Мы подготовили подборку отличных игр, посвященных отношениям.

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It Takes Two

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It Takes Two — представительница довольно редкой породы игр. Она не просто посвящена отношениям двух взрослых людей: сюжет рассказывает, что происходит, когда счастливые отношения начинают охладевать и теряют былую искру. Развод — крайне невеселый предмет разговора, но It Takes Two компенсирует тяжелые темы невероятно креативными идеями: уровни и механики в игре меняются с невероятной скоростью.

Steam

Florence

Короткая, но весьма эмоциональная история о любви, разлуке и одиночестве. Florence показывает роман юной девушки и уличного музыканта во всех подробностях: от первых свиданий и горящих глаз до совместной жизни, склок и болезненного расставания. Причем игра рассказывает историю без единого слова — исключительно при помощи мини-игр, музыки и замечательных рисованных сценок.

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Metro Exodus

Да, Metro Exodus — шутер от первого лица, однако романтические отношения играют довольно важную роль в сюжете. Если точнее, отношения между Артемом и его женой Аней, без которой никакой истории в принципе не было бы. Metro Exodus показывает, что на бурной ночи любви или поцелуе в кульминации боевика правильная романтика не заканчивается — она только начинается. И в Аню тяжело не влюбиться.

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NieR: Automata

NieR: Automata посвящена самым разным вопросам: от экзистенциальной философии до ИИ, экологии и многих других тем. Трагическая любовь — далеко не последний вопрос, который она поднимает. Правда, без спойлеров рассказать, почему она трагическая, не получится: Automata развивает отношения между персонажами медленно, на протяжении аж трех прохождений. И в глазах многих геймеров искра между хладнокровной 2B и любознательным 9S в конце концов разгорается в пожар, который уничтожает все живое.

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Haven

Haven — интересный пример игры о влюбленной паре, которая и разрабатывалась для совместного прохождения в паре. Ю и Кей сбежали от прошлой жизни и начали новую на неизвестной планете: им предстоит многим пожертвовать, чтобы остаться вместе. От авторов хардкорного экшена Furi тяжело было ожидать такой конфетно-радужной игры, но, в целом, они себе не изменили — Haven хороша. Музыка от электронщика DANGER — отличный бонус к достойной игре.

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Catherine

Пожалуй, один из самых противоречивых и культовых проектов студии Atlus — создателей серии Persona. Catherine это гибрид визуальной новеллы и головоломки, который рассказывает о буднях Винсента: программиста-неудачника, который запивает ежедневный стресс в баре. Девушка протагониста по имени Катерина настаивает на женитьбе… Но в один прекрасный вечер Винсент случайно знакомится с обворожительной блондинкой — Картиной. И только игрок сможет решить, как развернутся отношения Винсента. Если эта завязка звучит интересно, то ничего не ищите об игре: просто поиграйте в Catherine сами, чтобы не портить сюрпризы.

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Серия Mass Effect

Наконец, франшиза Mass Effect подарила геймерам одни из самых запоминающихся романов в истории игровой индустрии. Кроме того, это чуть ли не единственный случай, когда игроки могут наблюдать за развитием персонажей и их взрослением на протяжении целых трех игр! Дружба или любовь, завязанные в первой Mass Effect, могут дожить до финала третьей — или трагически оборваться по пути к кульминации. Не зря ведь Интернет до сих пор горячо спорит насчет лучших пар во вселенной Mass Effect и строчит фанфики.