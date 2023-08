Лучшие игры с женскими персонажами в главной роли

Еще совсем недавно девушки в играх выступали максимум в роли романтических партнеров для брутальных протагонистов-мужчин — но сейчас ситуация совсем другая. Девушки все активнее появляются на ведущих ролях в играх, и мы собрали подборку отличных релизов, чьи героини вызывают восхищение.

© Steam

Horizon: Zero Dawn

Серия Horizon подарила нам, пожалуй, одну из самых ярких героинь в современной игровой индустрии — Элой. Пылкую рыжеволосую охотницу на роботов, которая, вопреки всем трудностям, отправляется на поиски правды о мире и собственном происхождении. Она смелая, находчивая и всегда открытая для новых знаний, что большая редкость в пост-апокалиптическом мире, где человечество откатилось к племенному строю.

Steam

The Last of Us: Part II

Релиз второй части The Last of Us был омрачен громким скандалом из-за того, что критический сюжетный спойлер просочился в Сеть раньше времени — но это никак не умаляет великолепной сценарной работы студии. Некогда маленькая, наивная Элли выросла в поразительно глубокого, трагического персонажа: она совершает ошибки прекрасно зная, что стоит поступить иначе — и платит за это цену. Да и ее заклятый враг Эбби — весьма занимательная девушка не без своих проблем.

IMDB

Silent Hill 3

Третья Silent Hill пользуется смешанной репутацией среди поклонников серии. Одни считают ее последней «хорошей» игрой франшизы, другие — разочарованием после великолепной Silent Hill 2. Но в одном обе категории фанатов зачастую сходятся: Хизер Мейсон была замечательной главной героиней, особенно для своего времени. Silent Hill 3 вышла во времена, когда игровая индустрия мало беспокоилась о грамотной репрезентации женщин, но Хизер получилась неожиданно правдоподобной девушкой подросткового возраста. Даже 20 лет спустя подобные персонажи встречаются редко.

Alien: Isolation

Alien: Isolation отдала главную роль Аманде Рипли — дочери единственной и неповторимой Эллен Рипли из оригинальных фильмов. Аманда, в отличие от своей матери, далеко не такая всесильная героиня: она уязвима, она боится смерти и, конечно же, боится Чужих. Но это не мешает ей из раза в раз стискивать зубы и решать проблемы, как и положено профессиональному инженеру.

Steam

Bayonetta

Байонетта — тот интересный случай, когда сексуализация женского персонажа выполняет двойную роль. Ведьма, убийца ангелов и призывательница демонов совершенно не заботится о социальных нормах и том, что о ней могут подумать окружающие. Байонетта обожает эпатаж, он ощущается органичной, неотъемлемой частью персонажа. Она танцует по полю боя и ни в чем себе не отказывает — и эта энергия заразительна.

Steam

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice отправляет главную героиню в жуткое путешествие, которого не пожелаешь даже врагу. Воительница Сенуа, потеряв своего возлюбленного, хочет добраться до глубин скандинавского ада и вернуть его к жизни — но сначала она должна одолеть внутренних демонов, чьи голоса никогда не замолкают.

Steam

Portal 2

Наконец, Portal 2 подарила нам двух удивительных девушек — и обе не совсем простые. Челл, в чьих руках и находится портальная пушка, за обе игры не произнесла ни одной реплики, но все равно стала одним из самых любимых публикой персонажей Valve. GLaDOS, напротив, ежеминутно травит сухие шутки и не упускает ни единой возможности поиздеваться над игроком — но проходит интересный путь от саркастичного ИИ до весьма трагического персонажа.