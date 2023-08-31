Лучшие игры про мотоциклы и мотогонки

Наверное, мало кто возразит, что мотоциклы всегда смотрятся круто — и разработчики видеоигр согласны с этим мнением. Игр, посвященных мотоциклам, не так уж много, но выходят они стабильно. Мы собрали подборку лучших проектов о мотоциклах: как реалистичных, так и не очень.

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Trials Rising

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Суть Trials Rising будет понятна каждому, кто хоть раз видел Gravity Defied для старых мобильных телефонов: это мотоциклетная аркада, где игрок преодолевает полосы препятствий. Правда, полосы препятствий далеко не всегда соблюдают законы физики — а вот игрока от ответственности никто не освобождал. Поэтому манипулировать байком надо осторожно и расчетливо, но при этом довольно быстро.

Steam

The Crew 2

The Crew 2 посвящена состязаниям на самых разных транспортных средствах: от автомобилей до моторных лодок, самолетов и, конечно же, мотоциклов. Причем в одном заезде, как правило, каждый пилот несколько раз переключается между разными видами транспорта — The Crew 2 не стесняется регулярно подбрасывать новые испытания.

Steam

Road Redemption

В 2017 году аркадная серия Road Rash получила духовную наследницу — Road Redemption. Новое поколение жестоких гонок на мотоциклах получилось именно таким, каким и должно было: драйвовым, бескомпромиссным и по-хорошему абсурдным. Сталкивайте соперников с байков, отправляйте их под колеса встречных грузовиков, сбивайте водителей бейсбольными битами, лопатами, мечами... Иными словами, в Road Redemption некогда скучать.

Steam

MotoGP 23

Если вы предпочитаете более реалистичный мотоспорт, то попробуйте MotoGP — симулятор мотогонок, который подходит к геймплею максимально серьезно. Профессиональный режим карьеры, кастомизация мотоциклов, симуляция погодных условий, достоверная физическая модель, множество реальных трасс и режимов игры — MotoGP создана специально для фанатов спорта.

Steam

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned

Наконец, The Lost and Damned — самостоятельное дополнение для GTA IV, которое рассказывает историю байкера Джонни Клебица и его клуба «Пропащие». События разворачиваются параллельно сюжету GTA IV, но, в целом, не слишком на него влияют: главное развлечение здесь — это новые активности в открытом мире и возможность собрать собственный «Харлей». Соблюдать формацию и передвигаться на мотоцикле, не разрывая строй, не так просто, как кажется.