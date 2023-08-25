Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2023

Наступили последние выходные лета — а значит, пришло время последней августовской подборки бесплатных игр! На этот раз она получилась разнообразной: место нашлось и стратегиям, и шутерам, и милым симуляторам ходьбы.

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В Epic Games Store можно забрать Homeworld: Deserts of Kharak — приквел серии Homeworld, который рассказывает, как народ кушан отыскал древние технологии и что привело к их выходу в космос. Deserts of Kharak порядком отличается от предыдущих игр франшизы — как минимум тем, что сражения происходят в пустыне, и никаких космических кораблей там нет. Только песчаные багги, авиация, дюны и палящее солнце. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку до 31 августа.

EGS

WARSAW RISING — хардкорная тактическая RPG, во многом вдохновленная серией Darkest Dungeon. Игроку предстоит повести в бой отряд польских партизан, чтобы выжить в Варшавском восстании 1944 года и освободить город. Кроме сражений необходимо также думать о логистике и состоянии повстанцев, тогда как сюжет переплетает вымышленные и реальные исторические события.

Steam

Маленькая, короткая история о человечке, чей день немного не задался. Little Man Has a Day — милый симулятор ходьбы, который можно пройти всего за 15 минут. Изучайте небольшой лес, общайтесь с друзьями: может, они все-таки подскажут, чем заняться меланхоличному человечку.

Steam

Незамысловатый, но увлекательный hack-and-slash экшен в духе ранних Diablo и Torchlight. Eternium предлагает все для того, чтобы отключить мозг и убивать монстров в свое удовольствие: тонны лута, разные классы со своими способностями и механиками, обширные локации и большое разнообразие противников.

Steam

Наконец, Project Hardline — соревновательный шутер, где две команды соперничают за контрольную точку. Сам разработчик говорит, что игра идеально подходит для казуальных игроков: быстрые раунды и простые механики способствуют динамике геймплея.